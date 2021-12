A Federação de Andebol de Portugal (FPA) divulgou nesta segunda-feira a convocatória para o estágio de preparação para o Europeu que se disputa em janeiro, numa lista com muitas novidades.

Além das já conhecidas lesões de Luís Frade (Barcelona), Pedro Portela (Nantes) e André Gomes (Melsungen), há vários nomes importantes que ficam de fora deste primeiro grupo que vai trabalhar em Rio Maior sob as ordens do selecionador Paulo Jorge Pereira.

Ainda que isso não signifique que os jogadores em causa não poderão integrar a lista final, são de notar as ausências de Miguel Martins (Pick Szeged), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Gilberto Duarte (Montpellier), Tiago Rocha (Nancy), João Ferraz (Aarau), António Areia (FC Porto) ou de Alexis Borges e Gustavo Capdeville (Benfica).

Em contrapartida, é de realçar a presença de muita juventude entre as novidades, com destaque para Vasco Costa, lateral-esquerdo do Gaia, de apenas 16 anos.

Diogo Rema (guarda-redes do FC Porto), João Gomes (lateral-direito do Águas Santas), Daniel Vieira (lateral-direito do Avanca) e Martim Costa (primeira-linha do Sporting) são também jogadores que se estreiam nos trabalhos da seleção principal.

De referir que a convocatória final para o Europeu será conhecida no dia 2 de janeiro. A prova que decorrerá na Hungria e Eslováquia tem o início marcado para o dia 13 e Portugal estreia-se no dia 14, diante da Islândia.

Lista de convocados para o estágio de preparação:

Guarda-redes: Manuel Gaspar (Sporting), Miguel Espinha (Cesson-Rennes) e Diogo Rema (FC Porto);

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), Miguel Alves (FC Porto) e Francisco Tavares (Sporting);´

Centrais: Rui Silva (FC Porto), Martim Costa (Sporting) e André Sousa (Águas Santas);

Laterais: Salvador Salvador (Sporting), Fábio Magalhães (FC Porto), João Gomes (Águas Santas), Daniel Vieira (Avanca) e Angel Hernandez (Kwait SC);

Pivôs: Daymaro Salina (FC Porto), Victor Iturriza (FC Porto) e André Sousa (Águas Santas).