A seleção portuguesa de andebol perdeu nesta sexta-feira 30-25 diante de Espanha, a atual campeã da Europa, no primeiro jogo da equipa de Paulo Jorge Pereira no Torneio Internacional de Espanha.

A uma semana da estreia no Europeu, Portugal deu uma boa réplica, diante de um dos candidatos ao título, comandou durante toda a primeira parte, mas chegou ao intervalo com um empate (17-17).

Na segunda parte, a seleção espanhola fez valer o favoritismo e nos últimos 15 minutos de jogo colocou-se na dianteira do marcador e não deixou fugir a vitória.

Portugal volta a entrar em campo no sábado, agora para defrontar a Rússia (15h) e no domingo termina a participação no torneio defrontando a Polónia (10h).