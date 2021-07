O andebolista Nuno Pinto, capitão do Boa-Hora, clube da primeira divisão, vai interromper a carreira devido a um linfoma que lhe foi detetado.

O jogador de 28 anos que dividiu a formação entre o Sporting e o 1.º de Dezembro tem recebido mensagens de apoio de vários jogadores e clubes nacionais e onda solidária estendeu-se até Tóquio, onde a seleção de Portugal que participa nos Jogos Olímpicos gravou uma mensagem de força para o andebolista, pela voz do capitão Rui Silva que jogou com Nuno Pinto na formação do Sporting.

Por cá, Benfica, Sporting, ABC, Águas Santas e Belenenses foram alguns dos clubes que manifestaram solidariedade com Nuno Pinto, que é um de três irmãos que brilham no andebol, juntamente com o irmão gémeo Pedro Pinto, que também representa o Boa-Hora, e João Paulo Pinto, que joga nos espanhói do Huesca.

Também o Boa-Hora, clube que o jogador representa há quatro épocas, publicou uma mensagem emocionante.

«O nosso capitão terá este ano uma partida diferente para disputar, mas não a jogará sozinho. Serão muitos em campo. Tantos que não existirão pavilhões suficientes para nos acolher. E é essa força que estará com o Nuno a cada segundo e em cada momento, porque tal como está escrito na braçadeira que utiliza, ‘Onde fores nós iremos contigo’.

O jogo vai ser ‘durinho’ mas todos nós sabemos que é neste tipo de desafios que te superas, que te agigantas e contagias quem está à tua volta. E assim será rumo à vitória final e com direito a prémio de MVP.

Porque aquilo que somos é aquilo que nos define, o ADN Boa Horista que te corre nas veias será um trunfo a teu favor. Porque nós Somos Os Tais Que Não Desistem e nesta batalha, fôlego é algo que não nos vai faltar. Por ti e pelos teus», escreveu o clube lisboeta.