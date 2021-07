Depois da vitória sofrida frente ao Barhain, a seleção portuguesa de andebol terá pela frente a vice-campeã mundial Suécia. O guarda-redes Gustavo Capdeville quer uma equipa forte e «sem olhar a nomes».

«A Suécia tem uma boa equipa e o seu valor, apesar das dificuldades que teve nos seus jogos. Independentemente da história e da qualidade dos jogadores, tudo pode acontecer neste evento», disse o atleta de 23 anos em videoconferência de imprensa.

Antes de preparar o próximo jogo, a seleção vai descansar. Mas Capdeville já conhece os fortes do adversário. «A Suécia tem um contra-ataque muito forte e uma transição muito rápida. O ponta esquerda [Hampus Wanne] marca muitos golos e um dos centrais cria muitos desequilíbrios. Vamos descansar antes de começar a analisar e a pensar no jogo da Suécia, de forma a estarmos fortes e alcançarmos mais uma vitória», afirmou.

O jogador português revelou que a judoca Telma Monteiro deu o mote à seleção de andebol, incentivando os jogadores para uma competição «totalmente diferente» e sem favoritos.

«Quando chegámos tivemos uma palestra com a Telma Monteiro e ela avisou-nos logo que os Jogos Olímpicos são uma competição totalmente diferente, na qual não há favoritos, por mais que uma equipa seja líder do ‘ranking’ ou tenha sido campeã mundial. Qualquer um pode ganhar e está cá para tal», revelou o guarda-redes.

Gustavo Capdeville reconhece falhas, mas deteta também melhorias no desempenho da equipa portuguesa em relação ao primeiro jogo frente ao Egito, notando que os atletas «evoluem cada vez melhor e vão ficando entrosados».

«Os guarda-redes não estiveram tão bem no primeiro jogo, mas todos temos dias menos bons. Quando acreditas no trabalho que tem sido desenvolvido, não há que perder confiança e a esperança. O trabalho está lá e as coisas vão fluir. No último jogo mostrámos que estamos cá e o primeiro jogo não nos abalou», disse Capdeville.

Portugal, que ocupa a última posição de apuramento para a fase seguinte, com dois pontos, terá pela frente a Suécia, segunda colocada do Grupo B, com quatro pontos, em Tóquio, nesta quarta-feira.