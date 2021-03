O andebolista Manuel Spath, do FC Porto, anunciou esta quarta-feira que vai regressar à Alemanha na época 2021/2022 para representar o HSV Hamburgo.

«A jornada continua. Depois de um ano lindo no Porto, vamos do Oceano Atlântico na direção do Mar do Norte no verão. Até lá, vamos continuar a aproveitar o tempo em Portugal e tudo farei para alcançarmos os nossos objetivos com o FC Porto. Por nos e por ti, Alfredo Quintana», escreveu o pivô de 35 anos, na rede social Instagram, lembrando o guardião luso-cubano, que faleceu no final de fevereiro.

Spath volta assim ao país natal, onde já representou o TVB Estugarda, Goppingen, TV Neuhausen e TB Ruit.