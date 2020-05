Michael Schumacher foi eleito pelos fãs da Fórmula 1 como a pessoa mais influente na disciplina máxima do desporto automóvel desde que esta foi criada há 70 anos.

Durante dez dias milhares de cibernautas puderam escolher entre 32 personalidades, divididas por 4 categorias entre pilotos, decisores, chefes de equipa e inovadores.

Num sistema de eliminatórias, Michael Schumacher foi constantemente o mais votado, deixando pelo caminho nomes como os do austríaco Niki Lauda, o brasileiro Ayrton Senna, o argentino Juan Manuel Fangio e o mítico patrão da Ferrari, Enzo Ferrari, para chegar à final, onde «cilindrou» Bernie Ecclestone, o homem que transformou a Fórmula 1 de um campeonato de uma minoritária elite numa disciplina multi-bilionária que gera milhões, muitos milhões.

Na votação final, Michael Schumacher, que se mantém como o piloto recordista em número de títulos mundiais (7), obteve mesmo a diferença mais expressiva de todos os confrontos diretos desta eleição, com 61 por cento dos votos contra 39 por cento de Ecclestone.

O anúncio do resultado final desta votação que consagrou o alemão Michael Schumacher, como a pessoa mais influente da história da Fórmula 1 acontece no preciso dia em que se comemoram 70 anos da disciplina, cujo primeiro Grande Prémio foi realizado a 13 de maio de 1950, um sábado, de forma a não coincidir com os eventos religiosos de domingo.