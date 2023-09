Miguel Oliveira terminou este sábado a corrida sprint do Grande Prémio do Japão na 14.ª posição, a qual foi ganha pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), que se aproximou novamente da liderança do campeonato.

O português da Aprilia partiu da 16.ª posição da grelha, mas não começou bem e atrasou-se no meio do pelotão. No fim da primeira volta, porém, já era novamente 16.º, escalando mais duas posições até final da corrida.

Já Jorge Martin partiu como uma bala, com o objetivo de voltar a recuperar pontos a Francesco Bagnaia, líder do campeonato à partida desta prova, com mais 13 pontos. O italiano arrancou da segunda posição, mas viu-se engolido pelas duas KTM, de Binder e do australiano Jack Miller.

Enquanto Martin descolava da concorrência na frente da corrida, Bagnaia entretinha-se a tentar recuperar um lugar no pódio, tendo ainda conseguido ultrapassar Jack Miller e chegar ao degrau mais baixo do pódio.

Desta forma, Jorge Martin venceu a corrida sprint, o que lhe permitiu recuperar mais cinco pontos na luta pelo campeonato. O sul-africano Brad Binder (KTM), terminou no segundo lugar e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chegou em terceiro.

Refira-se que Bagnaia continua a liderar o campeonato, com 299 pontos, mas tem, agora, Jorge Martín a apenas oito de distância. Já Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar com que partiu, com os mesmos 69 pontos.