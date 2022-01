A equipa de futsal do Sporting entrou com o pé direito em 2022, ao golear na receção ao Modicus, por 6-0, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional.

Depois da conquista da Supertaça frente ao Benfica, os leões não deram hipótese e chegaram à meia-dúzia com golos de Cavinato,, Waltinho (2x), Pany Varela (2x) e Erick.

Já o Benfica, apesar do susto, também triunfou, batendo o Elétrico em casa, por 5-3.

As águias foram para o intervalo a perder por 2-1, graças aos golos de Ygor Mota e Kogikovski – André Correia tinha feito autogolo antes –, mas deram a volta ao marcador na etapa complementar com golos de Silvestre Ferreira, Taeybi, Bruno Cintra e Chishkala. Ygor Mota ainda bisou para fazer o 3-3 na partida.

O Sporting continua a liderar a classificação, com 42 pontos, mais oito do que o Benfica, mas também mais um jogo.

Nos outros jogos do dia, Candoso/Natcal e Portimonense empataram a três, enquanto os Leões de Porto Salvo venceram em casa do FC Azeméis.