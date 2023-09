Miguel Oliveira ficou em sexto lugar na corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de Moto GP.

O piloto português da Aprilia tinha partido da terceira posição, mas logo na primeira volta caiu para o sétimo lugar.

Miguel Oliveira conseguiu, pouco depois, assumir a quinta posição, mas perto do fim foi ultrapassado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

O vencedor da corrida sprint foi o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), seguido do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro.

Com estes resultados, Bagnaia cimenta a liderança do Mundial de pilotos, agora com 260 pontos, contra os 194 de Jorge Martin, que é segundo.

Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar, com 44 pontos.

Para este domingo está agendada a corrida principal desta que é a 11.ª prova da temporada.