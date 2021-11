Miguel Oliveira alcançou esta sexta-feira o 18.º tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª e penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

O piloto natural de Almada, vencedor da primeira prova da categoria rainha no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 2020, cumpriu em 01.41,375 minutos a melhor das suas dezanove voltas, gastando mais 1,183 segundos do que o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

O já campeão do mundo, vencedor do Grande Prémio de Portugal, a 18 de abril, foi o mais rápido na sessão, em 01.40,192, menos 0,045 segundos do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo do campeonato, e menos 0,131 do que o australiano Jack Miller (Ducati).

O italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo, não foi além do 22.º e último lugar nos treinos matinais, a 1,888 de Quartararo.

Os pilotos de MotoGP voltam à «montanha-russa» do circuito algarvio às 14h10, para novos 45 minutos de treinos livres, depois da primeira sessão de Moto2 (10h55) e da segunda de Moto3 (13h15).

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.