Na próxima temporada, a KTM vai sofrer alterações na sua equipa, com Jack Miller a ocupar o lugar de Miguel Oliveira. Chicho Lorenzo, pai de Jorge Lorenzo, ficou bastante surpreendido com a decisão da equipa austríaca.

Em declarações ao podcast do canal de Youtube 'Motogepeando', Chicho considerou que o Mundial de MotoGP não pode perder um piloto como o português.

«Se compararmos os dois pilotos e o seu palmarés, o Miguel [Oliveira] é alguém metódico, que gosta das coisas no sítio. É normal que a relação, ao longo dos tempos, tenha vindo a deteriorar-se e haja uma energia negativa por vezes [entre o piloto e a marca]», começou por dizer o espanhol.

«Não se pode perder ou deixar de fora do campeonato de MotoGP um piloto com um palmarés como o de Miguel [Oliveira]. Seria uma decisão errada. Por muito poucos habitantes que tenha Portugal, e que não seja um país forte economicamente... Veja-se a Suíça, está na mesma linha, mas tem tido muitos pilotos no mundial...Não se pode deixar escapar o Miguel Oliveira, um piloto com currículo e que nunca perde a cabeça em pista», continuou, referindo-se às qualidades do piloto natural de Almada.

«É um cavalheiro, um lutador, merece ficar no MotoGP. Não tem nada a provar. Quem apostar nele, sabe que faz uma aposta segura. Vice-campeão de Moto3, de Moto2 e com quatro vitórias na MotoGP, cuidado... Ainda para mais numa KTM, e um desses triunfos foi com o piso molhado. É um valor seguro para qualquer equipa»», remata Chicho Lorenzo.