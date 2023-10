Miguel Oliveira (Aprilia) voltou a comentar a abordagem que recebeu da Honda, para trocar de equipa na próxima temporada de Moto GP, mas não quis acrescentar muitos pormenores ao que já se sabe.

«Continuo focado naquilo que tenho de concreto na minha carreira, que é a Aprilia e a equipa RNF, com quem tenho acordo até final de 2024», começou por dizer, admitindo no entanto que a abordagem existiu.

«Quando o maior construtor do mundo nos aborda, nunca fechamos essa porta, que continua aberta porque ainda não anunciaram nenhum piloto. Mas até haver coisas concretas não vou dizer nada.»

As declarações de Miguel Oliveira surgiram no final da corrida sprint do GP Austrália, que acabou por ser cancelado à nona volta devido ao mau tempo.

«Foi a decisão sensata. De acordo com as previsões, o fator condicionante seriam as rajadas fortes de vento. Para as categorias mais baixas, isso não é tão preponderante. O vento estava lateral em toda a pista, sobretudo na reta, que é o ponto mais perigoso para nós», explicou Miguel Oliveira, em declarações à Sport TV.

Agora segue-se o GP da Tailândia, prova que venceu em 2022.

«A Tailândia é um circuito onde as aprendizagens daqui podem servir. Sobretudo porque temos uma tipologia de pneu que para as Aprilia é o pior de todos. Tem a ver com a carcaça. Temos dificuldade em encontrar 'grip' [aderência] com esses pneus, como aconteceu na Índia.»