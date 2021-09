O canoísta português Fernando Pimenta apurou-se, esta quinta-feira, de forma direta, para a final da prova de K1 1.000 metros dos mundiais de canoagem, em Copenhaga, Dinamarca.

Com uma só vaga em disputa para o acesso imediato à regata das medalhas, Pimenta liderou do primeiro ao último metro, resistindo à pressão do alemão Martin Hiller na parte final. O limiano, medalha de bronze em Tóquio2020, findou a prova em 3.38,52 minutos, enquanto o germânico ficou a 1,22 segundos e o dinamarquês René Poulsen a 6,34 segundos.

Já Teresa Portela vai às meias-finais de K1 200. Com três vagas disponíveis para a final, a portuguesa não largou bem e levou o seu K1 200 ao quarto lugar. Desta forma, às 13 horas (hora de Portugal Continental), vai disputar, de novo, o acesso à regata das medalhas. Maria Rei e Francisca Laia também vão disputar as meias-finais, às 15h25. Antes disso, também entram em ação em K2 500.

Na tarde desta quinta-feira também há a estreia do K4 500, com João Ribeiro e Messias Baptista a competirem ao lado de Kevin Santos e Ruben Boas. Estes últimos dois substituem Emanuel Silva e David Varela, que solicitaram dispensa da competição.

Na canoagem adaptada, Alex Santos avançou direto para a final de sábado (09h20). Norberto Mourão compete esta tarde às 15h10.