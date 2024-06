A nadadora portuguesa Francisca Martins perdeu um lugar no pódio dos 800 metros livres por apenas quatro centésimos, na tarde desta terça-feira, nos Europeus de Natação, na Sérvia.

Desta forma, foi quarta classificada na final dos 800 metros livres, depois de ter batido o seu recorde pessoal por mais de dois segundos. Atingiu o tempo de 8.34,35 minutos.

A jovem nadadora vai ainda disputar os 400 metros livres, onde se sente mais confortável, prometendo um bom resultado. «Não vai ser a quatro centésimas que vou ficar do pódio», assegurou.

«Numa prova assim longa, custa muito. Mas sendo que não era a minha prova principal, estou mesmo muito contente com este resultado. Acho que, no final, na pista um, não consigo ver muito bem as minhas adversárias, mas acho que reagi muito bem, fiz a minha prova. Foi um resultado muito positivo naquela que nem a minha prova principal, nem a segunda», referiu, em declarações à agência Lusa.

Na quarta-feira, a nadadora do FOCA-Quinta da Lixa-CNF disputa as eliminatórias dos 200 metros livres.