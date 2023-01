Não é habitual, mas a última noite na liga norte-americana de basquetebol teve dois jogos acima dos 270 pontos e nem foi preciso recorrer a prolongamento.

Os Milwaukee Bucks, reforçados com os regressos de Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, venceu na visita aos Detroit Pistons por 150-130. O croata Bogdan Bogdanovic foi o melhor marcador do encontro, com 33 pontos para os Pistons, sendo que Giannis voltou com um duplo-duplo, de 29 pontos e 12 ressaltos. O grego tinha falhado os cinco últimos jogos, tendo voltado à ação 12 dias depois de ter ultrapassado dores no joelho esquerdo.

Já Middleton contribuiu com oito pontos no triunfo dos Bucks, depois de ter falhado os últimos 18 jogos da equipa, devido a uma lesão no joelho direito: tinha jogado pela última vez a 16 de dezembro.

Mas não só nos Pistons-Bucks houve um festival de pontos: é que os Blazers venceram na receção aos Spurs, por 147-127. Damian Lillard, com 37 pontos e 12 assistências, foi a figura do encontro, para a equipa de Portland.

Nota ainda para a derrota dos Celtics, líderes a Este, ante os Orlando Magic, antepenúltimos da conferência.

Resultados da última noite:

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 130-150

Orlando Magic-Boston Celtics, 113-98

Chicago Bulls-Atlanta Hawks, 111-100

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves, 119-114

Utah Jazz-Charlotte Hornets, 120-102

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs, 147-127

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies, 133-100

Algumas das melhores jogadas da última noite: