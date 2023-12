James Harden superou nesta madrugada a fasquia dos 25.000 pontos na NBA, tornando-se o 24º jogador a passar essa marca.

O jogador de 34 anos, que para esta época trocou os Philadelphia 76ers pelos LA Clippers, marcou 28 pontos na vitória sobre os Golden State Warriors, por 121-113, num jogo em que fez ainda 15 assistências e ganhou 15 ressaltos.

Com 25.008 pontos nesta altura, Harden entrou para um clube de elite liderado a larga distância por LeBron James, com 39.234 pontos e ainda a somar, agora com a camisola dos LA Lakers.