Os Los Angeles Clippers qualificaram-se, esta madrugada e pela primeira vez, para a final da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Utah Jazz por 131-119.

Este foi o quarto triunfo consecutivo dos Clippers na eliminatória, que começou com duas vitórias formação de Salt Lake City, mas acabou com apuramento dos comandados de Tyronn Lue, o técnico que, em 2016, levou os Cleveland Cavaliers ao título e agora fez algo inédito pelos Clippers.

E se a eliminatória teve uma viragem notória, o jogo seis foi também de cambalhota e de forma incrível. Os Jazz chegaram ao intervalo a vencer por 22 pontos de diferença (50-72) e tiveram 25 pontos de vantagem no início do terceiro período (50-75). Contudo, Terance Mann apareceu neste período para fazer 20 dos seus 39 pontos no encontro e os Clippers, com um parcial de 41-25, conseguiram reduzir a diferença para 91-94 à partida para o último quarto de jogo. Neste, os Clippers (privados do lesionado Kawhi Leonard) continuaram em progressão e acabaram com um parcial de 40-25 para o triunfo, com Mann como o melhor marcador do jogo a par de Donovan Mitchell, dos Jazz (também fez 39 pontos).

Na final de conferência, os Clippers vão defrontar os Phoenix Suns, que já tinham a qualificação selada com um 4-0 na série ante os Denver Nuggets.

No outro jogo da madrugada, os Philadelphia 76ers foram a Atlanta vencer os Hawks na State Farm Arena (99-104) empatando a série 3-3 e forçando assim o decisivo jogo sete.

No domingo, decide-se uma das duas vagas na final a Este: de madrugada (01h30) os Nets recebem os Bucks. Também no domingo (20h00) começa já a final a Oeste, entre Suns e Clippers.