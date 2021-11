Os Chicago Bulls investiram no quarto período e colocaram em causa uma vitória que parecia tranquila para os Philadelphia 76ers, mas o desfecho sorriu mesmo à equipa de Doc Rivers, que venceu por 103-98 num dos jogos de cartaz da noite de quarta-feira, na liga norte-americana de basquetebol.

Os Bulls marcaram primeiro, mas a partir do 0-2 no marcador, os Sixers lideraram sempre e tiveram mesmo uma vantagem de 18 pontos na reta final do segundo período. Porém, os Bulls recuperaram e chegaram mesmo a empatar a 87 por DeMar DeRozan, o melhor marcador do jogo, com 37 pontos.

Apesar da resposta, a equipa da casa conseguiu reagir para confirmar o triunfo, que permite igualar os Bulls na percentagem de vitórias: ambas as equipas têm seis triunfos e duas derrotas em oito jogos. Melhor, na Conferência Este, só os Miami Heat, que têm seis vitórias e uma derrota (menos um jogo).

Os Sacramento Kings, ainda sem estreia do português Neemias Queta na NBA, também venceram, numa noite repleta de grandes jogos.

