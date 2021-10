O Utah Jazz perderam em Chicago contra os Bulls por 107-99, o que quer dizer que já não há equipas sem derrotas na NBA.



Sem Conley, Donovan Mitchell liderou a equipa dos Jazz com 30 pontos e seis assistências, contando com a ajuda de Rudy Gobert (17 pontos e 19 ressaltos). No entanto, DeRozan esteve inspiradíssimo e conduziu os Bulls ao triunfo com 32 pontos. Já Zach LaVine anotou 26 pontos.



Por sua vez, os Bucks foram surpreendidos em casa pelos San Antonio Spurs (92-103). Giannis Antetokounmpo voltou a exibir-se a um excelente plano - 28 pontos e 13 ressaltos -, mas não foi suficiente para impedir a derrota dos campeões. Dejounte Murray, com 23 pontos, e Derrick White, com 17, foram os melhores do conjunto texano.



Steph Curry marcou «apenas» 20 pontos (converteu seis dos 13 triplos tentados) na vitória folgada dos Warrios contra o Oklahoma City Thunder (103-82). Por sua vez, o MVP da fase regular da época passada, Nikola Jokic, marcou 27 pontos e registou 7 assistências na vitória in extremis dos Nuggets em Minnesota (93-91).



Com 27 pontos, Jimmy Buttler liderou os Heat ao triunfo em Memphis contra os Grizzlies (129-103) enquanto Booker anotou 27 pontos na vitória dos Suns contra os Cavs em Phoenix por 101-92.



Por último, nota para a vitória dos Philadelphia 76ers ante os Hawks numa reedição de um dos embates dos play-offs da época passada.



Todos os resultados da noite:



Detroit Pistons-Orlanda Magic, 110-103

New Orleans Pellicans-New York Knicks, 117-123

Indiana Pacers-Toronto Raptors, 94-97

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks, 122-94

Chicago Bulls-Utah Jazz, 107-99

Memphis Grizzlies-Miami Heat, 103-129

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs, 93-102

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, 91-93

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder, 103-82

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers, 101-92