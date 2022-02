O português Neemias Queta somou mais alguns minutos na NBA, na última madrugada, em nova derrota dos Sacramento Kings, diante dos New York Knicks (116-96).

Nos 3:39 minutos na quadra do mítico Madison Square Garden, o poste luso somou dois pontos, quatro ressaltos e uma assistência.

Apesar do tempo de jogo que Neemias tem somado nas últimas partidas, do ponto de vista coletivo, os Kings não atravessam um bom momento e esta foi a sétima derrota consecutiva.

Já em Houston, Stephen Curry deu ‘show’ e agarrou o papel principal da última madrugada.

No triunfo dos Golden State Warriors Diante dos Rockets (122-108), o norte-americano liderou nos pontos, com 40 – a melhor marca da noite -, e ainda ficou muito perto do duplo-duplo, já que somou nove assistências. No quarto período, Curry conseguiu 21 pontos.

Christian Wood foi o melhor elemento do conjunto caseiro, ao registar mesmo um duplo-duplo, com 24 pontos e 13 ressaltos.

Esta foi a sexta vitória consecutiva dos Warriors, enquanto os Rockets perderam pelo quarto jogo seguido.

Noutro dos jogos da madrugada, os Philadelphia 76ers só conseguiram bater os Memphis Grizzlies após prolongamento (122-119), tendo assegurado o quinto triunfo consecutivo.

Ja Morant (37) e Desmond Bane (34) até lideraram nos pontos, mas Tyrese Maxey e Tobias Harris também ultrapassaram a barreira dos pontos e, aliados aos impressionantes 23 ressaltos de Andre Drummond, garantiram o triunfo da equipa da casa.

Os resultados da última madrugada na NBA:

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans, 93-90

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers, 122-116

Philadeplphia Sixers-Memphis Grizzlies, 122-119 (a.p.)

Boston Celtics-Miami Heat, 122-92

New York Knicks-Sacramento Kings, 116-96

Atlanta Hawks-Toronto Raptors, 100-106

Houston Rockets-Golden State Warriors, 108-122

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers, 98-81