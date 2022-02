Num duelo que colocou frente a frente quatro nomes que vão estar no «All-Star Game» da liga norte-americana de basquetebol (Zach LaVine, DeMar DeRozan, Devin Booker e Chris Paul), os Phoenix Suns venceram os Bulls em Chicago, por 127-124, na noite de segunda-feira, madrugada de terça em Portugal.

Devin Booker esteve em destaque no triunfo dos Suns, ao anotar 38 pontos para a equipa de Monty Williams, que segue com o melhor registo da época entre todas as equipas (43 vitórias, dez derrotas).

DeRozan também fez 38 pontos e Zach Lavine 32, num jogo em que os Suns chegaram a estar a vencer por 21 pontos no início do quarto período. Os Bulls ainda reagiram e encurtaram para três pontos a diferença, porém sem evitar o êxito do líder da Conferência Oeste.

Noutro dos jogos da noite, os Golden State Warriors somaram a nona vitória consecutiva, com Klay Thompson em evidência, ao marcar 21 pontos no triunfo por 110-98 ante os Thunder. Thompson foi mesmo o melhor marcador da equipa californiana. Lu Dort, dos OKC, foi o melhor marcador do jogo, com 26 pontos.

Resultados da última noite:

Charlotte Hornets-Toronto Raptors, 101-116

Washington Wizards-Miami Heat, 100-121

Chicago Bulls-Phoenix Suns, 124-127

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, 98-110

Utah Jazz-New York Knicks, 113-104

Algumas das melhores jogadas da noite: