O basquetebolista português Neemias Queta viu do banco a vitória tangencial dos Sacramento Kings na visita aos Toronto Raptors, por 124-123, na noite de quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Portugal), para a liga norte-americana de basquetebol.

Queta, que na noite anterior tinha feito a estreia na NBA esta temporada, não foi opção num jogo em que os 39 pontos de Fred VanVleet, o melhor marcador do jogo, de nada valeram aos Raptors.

Noutro dos jogos da noite, preocupações finais para os Golden State Warriors. Stephen Curry, estrela da equipa, estava em dúvida devido a uma dor no joelho direito e acabou por sair lesionado no ombro esquerdo na derrota por 125-119 dos Warriors ante os Indiana Pacers.

Curry, o melhor marcador do jogo, com 38 pontos, lesionou-se quando faltavam cerca de dois minutos para o fim do terceiro período, num lance em que esticou o braço esquerdo para tentar anular a jogada de Jalen Smith.

O resumo do Pacers-Warriors e a lesão de Curry:

Em Denver, houve um nome a brilhar: o sérvio Nikola Jokic teve uma noite impressionante no triunfo dos Nuggets sobre os Washington Wizards, por 141-128, com 43 pontos, 14 ressaltos e oito assistências, com 17 em 20 lançamentos concretizados.

Pistons, Magic, Knicks, Heat, Blazers, Cavaliers e Clippers venceram nos restantes jogos.

Resultados da noite:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons, 134-141 (após prolongamento)

Indiana Pacers-Golden State Warriors, 125-119

Orlando Magic-Atlanta Hawks, 135-124

Chicago Bulls-New York Knicks, 120-128 (após prolongamento)

Toronto Raptors-Sacramento Kings, 123-124

Oklahoma City Thunder-Miami Heat, 108-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers, 112-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers, 90-105

Denver Nuggets-Washington Wizards, 141-128

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves, 99-88

Algumas das melhores jogadas da noite: