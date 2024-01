O tenista português Nuno Borges, que defronta o russo Daniil Medvedev nos oitavos de final do Open da Austrália, defronta o atual 3.º colocado do ranking mundial a partir das 02h30 de segunda-feira (hora de Portugal Continental).

De acordo com a calendarização do sítio oficial do Open da Austrália, Borges defronta Medvedev na Rod Laver Arena, na sessão diurna de segunda-feira, num jogo que nunca começará antes das 02h30.

Na mesma medida, já há horários previstos para os outros três jogos em falta dos oitavos de final do quadro de singulares masculinos.

Na John Cain Arena, a partir das 04h00, marcam encontro o francês Arthur Cazaux e o polaco Hubert Hurckacz, jogo do qual sairá o adversário de Nuno Borges ou Medvedev nos quartos de final.

Na Margaret Court Arena, a partir das 05h00, jogam o alemão Alexander Zverev e o britânico Cameron Norrie. Na Rod Laver Arena, a partir das 08h00, jogam o sérvio Miomir Kecmanovic e o espanhol Carlos Alcaraz.

Nos quartos de final já estão Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jannik Sinner e Andrey Rublev, apurados este domingo.