Os tenistas Jannik Sinner e Andrey Rublev garantiram a qualificação para os quartos de final do Open da Austrália este domingo, ao eliminarem, respetivamente, Karen Khachanov e Alex de Minaur, nos dois últimos jogos do dia relativos aos oitavos de final do quadro de singulares masculinos.

O italiano Jannik Sinner, número quatro do mundo, precisou de três partidas para levar a melhor frente ao russo Karen Khachanov (15.º do ranking ATP), com os parciais de 6-4, 7-5 e 6-3, qualificando-se pela segunda vez para os quartos de final nos Antípodas.

Na próxima ronda, Sinner, campeão da Taça Davis com Itália e vice-campeão das ATP Finals no final de 2023, vai ter como adversário o russo Andrey Rublev (quinto do ranking ATP), responsável por eliminar o último australiano do quadro de singulares masculino, Alex de Minaur (10.º), por 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (4-7), 6-3 e 6-0.

Já este domingo, Novak Djokovic e Taylor Fritz tinham garantido o apuramento para os quartos de final, fase em que vão marcar encontro.

Na segunda-feira decorrem os restantes quatro jogos dos oitavos de final, com destaque para o português Nuno Borges, que defronta Daniil Medvedev. O vencedor deste encontro encontrará, nos quartos de final, o vencedor do jogo entre Arthur Cazaux e Hubert Hurkacz. Os outros dois jogos dos oitavos de final são entre Alexander Zverev e Cameron Norrie e entre Miomir Kecmanovic e Carlos Alcaraz.