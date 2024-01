Surpresa do quadro feminino do Open da Austrália.

Iga Swiatek, número um do mundo, perdeu este sábado na terceira eliminatória do primeiro Grand Slam da temporada, frente à jovem checa Linda Noskova.

Na Rod Laver Arena, a polaca até entrou melhor e triunfou no primeiro set, por 6-3. Logo a seguir, no entanto, a jogadora de 19 anos, número 50 do ranking WTA, respondeu da mesma moeda, com um 6-3.

No derradeiro parcial, um break bastou para que Noskova não mais perdesse o controlo do jogo e confirmasse a vitória frente a uma das favoritas.

Na próxima ronda, Linda Noskova vai defrontar a vencedora do duelo entre Elina Svitolina e Viktorija Golubic.