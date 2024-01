Carlos Alcaraz apurou-se este sábado para os oitavos de final do Open da Austrália, depois de o chinês Shang Juncheng abandonar a partida no terceiro set por problemas físicos.

O tenista espanhol, número dois do mundo, havia vencido os primeiros dois parciais por um duplo 6-1, e já estava em vantagem no terceiro set, por 1-0.

«Não é assim que se quer seguir em frente», afirmou o jovem, após o encontro.

Com este triunfo, diga-se, Alcaraz faz história e torna-se no jogador mais novo de sempre a alcançar pela sétima vez consecutiva a segunda semana de um Grand Slam.

Na próxima ronda, Carlos Alcaraz vai defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic, que bateu o norte-americano Tommy Paul.

7 - Carlos Alcaraz is the youngest player in the Open Era to reach the Round of 16 for seven consecutive Grand Slam appearances - the previous record was held by Bjorn Borg between Roland Garros 1975 and Wimbledon 1977. Diamond.#ausopen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/buGq3D3F7Z