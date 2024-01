Mirra Andreeva tem apenas 16 anos, mas já tem muito ténis para mostrar ao mundo. Mesmo nas adversidades.

Depois de bater Ons Jabeur, número seis do ranking mundial, na ronda anterior, a jovem russa apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália com uma reviravolta épica frente a Diane Parry, número 72 do mundo – 1-6, 6-1 e 7-6 (10-5).

A francesa entrou melhor e venceu o primeiro set por 6-1, mas Andreeva respondeu na mesma moeda, com um triunfo pelo mesmo resultado no segundo parcial.

No set decisivo, Parry voltou a entrar mais forte e ameaça vencer novamente por 6-1, uma vez que esteve a vencer 5-1 e a servir para fechar o encontro. Andreeva conseguiu fazer o «break», e apesar de ter enfrentado match-point no jogo de serviço seguinte, partiu para uma reviravolta memorável.

A decisão arrastou-se para o super tie-break do terceiro parcial e aí a jovem de 16 anos, número 47 do ranking mundial, foi mais forte e venceu por 10-5. Segue-se agora a vencedora do encontro entre Storm Hunter e Barbora Krejcikova.

A reviravolta de Mirra Andreeva foi tão boa que Andy Murray, uma das referências da teenager, diga-se, comentou o feito, nas redes sociais.

«Andreeva a perder por 5-1 no terceiro set. O comentador diz “ela tem de trabalhar no lado mental do seu jogo. É demasiado dura consigo própria” e 30 minutos depois ela ganha por 7-6. Talvez a razão pela qual ela tenha dado a volta é por causa da sua força mental. Talvez tenha conseguido a reviravolta porque é dura consigo própria e exige mais de si quando está a perder ou a jogar mal. Vencedora», escreveu.

Andreeva down 5-1 in third. Commentator “she really needs to work on mental side of her game.. she’s too hard on herself when she’s losing”

30 minutes later 7-6 Andreeva wins.

Maybe the reason she turned the match round is because of her mental strength. Maybe she turned the…