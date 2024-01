Novak Djokovic está nos oitavos de final do Open da Austrália. No jogo 100 no torneio australiano, o número um mundial bateu o argentino Tomás Martín Etcheverry por 3-0, com parciais de 6-3, 6-3 e 7-6, em duas horas e meia de jogo.

No século XXI, apenas Roger Federer e Serena Williams jogaram mais de 100 no primeiro Grand Slam da temporada.

O tenista soma 31 vitórias consecutivas em Melbourne e vai defrontar o vencedor do encontro entre Adrian Mannarino e Ben Shelton nos oitavos de final do Open da Austrália.