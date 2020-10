Os favoritos venceram os respetivos jogos na 2ª jornada do campeonato de basquetebol. O Benfica impôs-se ao Imortal (97-84), o FC Porto passou o V. Guimarães (76-71) e a Oliveirense esmagou o Galitos (88-57). O Sporting só recebe o Maia Basket no domingo.



Resultados da 2ª jornada do campeonato de basquetebol:

Benfica – Imortal, 97-84

Esgueira - CAB Madeira, 65-66

Barreirense – Ovarense, 70-73

FC Porto - Vitória de Guimarães, 76-71

Oliveirense – Galitos, 88-57

Lusitânia – Académica, 93-83

Amanhã:



Sporting - Maia Basket, 15:00