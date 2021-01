O jogador de futsal da seleção da Bélgica, Omar Rahou, foi autor de um golo espetacular no Bélgica-Finlândia de quinta-feira, de apuramento para o Campeonato da Europa de 2022, que terminou empatado, 3-3.

Aos 22 minutos de jogo, com o 1-0 no marcador a favor dos belgas, Omar Rahou, ala de 28 anos que se mudou na semana passada do Charleroi para os italianos do Real San Giuseppe, recebeu a bola de costas para a baliza pela esquerda. Rodou sobre um adversário, sentando-o ao simular um remate e percorrendo depois a linha de fundo, até tirar o guarda-redes do caminho para um golo de calcanhar.

Recorde-se que Portugal também está nesta fase de qualificação, jogando esta sexta-feira ante a Polónia, às 20h15.