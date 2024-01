O que faz uma gaivota no Open da Austrália?

A resposta está no que se viu no duelo entre Félix Auger-Aliassime e Dominic Thiem, esta segunda-feira (já madrugada de terça-feira em Melbourne), no jogo da primeira ronda do quadro de singulares masculinos.

No quarto set do encontro, já com 3h33m de jogo, numa altura em que Auger-Aliassime liderava por 2-1 em sets, mas com desvantagem no quarto parcial (0-2) e a preparar o segundo serviço para reduzir a desvantagem, uma gaivota pousou em pleno court, do lado de Thiem.

Mal pousou no terreno de jogo, a gaivota apanhou o que parecia ser um inseto que estava no solo. Depois, voou à volta da Margaret Court Arena, provocando a interrupção do jogo durante cerca de minuto e meio e reações mais ou menos diversas, de espanto e surpresa dos espetadores, com algumas gargalhadas e «bruááás» audíveis nas bancadas.