Daniil Medvedev, número três do mundo, qualificou-se na última madrugada para a segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro major da temporada, ao beneficiar da desistência do qualifier francês Terence Atmane.

O tenista russo, de 27 anos, é um dos favoritos à conquista da 112.ª edição do Open da Austrália, que arrancou no domingo em Melbourne Park e tem a final marcada para 28 de janeiro.

Mas foi Atmane, número 132 do ranking da ATP, que começou melhor o encontro, conquistando o primeiro set por 7-5, ao vencer os três últimos jogos, quebrando o serviço do moscovita por duas vezes.

Medvedev, campeão do Open dos Estados Unidos em 2021, respondeu vencendo os sets seguintes por 2-6 e 4-6.

Quando o quarto set ainda estava no início, com o russo a vencer por 0-1, o jovem francês de 22 anos acabou por desistir devido a uma lesão, ao fim de duas horas e 37 minutos.

Medvedev vai agora defrontar na segunda ronda o finlandês Emil Ruusuvuori, 50.º no ranking ATP, que venceu na primeira ronda, por 6-4, 3-6, 4-6 e 6-7 (4-7), o norte-americano Patrick Kypson, número 186 do mundo, que tinha recebido um convite para o Open da Austrália.