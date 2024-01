O número um do mundo no ténis, Novak Djokovic, venceu, este domingo, o croata Dino Prizmic, de 18 anos, e apurou-se para a segunda ronda do Open da Austrália, ele que é campeão em título.



O tenista sérvio de 36 anos, com o dobro daqueles que Prizmic tem, não encontrou um adversário fácil (na realidade foi à altura!) e precisou de quatro sets e quatro horas para vencer o 178.º do ranking do ATP, com os parciais de 6-2, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-4.



Apesar de ser recordista em triunfos na Austrália (10), o primeiro Grand Slam da temporada, Djokovic procura aumentar a marca e quer vencer o seu 25.º título de um ‘major’, depois de ter vencido três dos quatro na época passada - Austrália, Roland Garros e US Open, além de ter atingido a final de Wimbledon, mas perdeu frente ao espanhol Carlos Alcaraz.



Relativamente à segunda ronda, o adversário de Djokovic será definido do encontro entre os australianos Alexei Popyrin (43.º ATP) e Marc Polmans (156.º).