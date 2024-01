Carlos Alcaraz derrotou Casper Ruud por 6-4 e 6-2, num encontro de exibição na Austrália. No final do encontro, o número dois mundial revelou que Rafael Nadal é o seu ídolo e modelo a seguir e que fica nervoso sempre que fala com o compatriota.

«Acho que os nervos vão aparecer sempre e é impossível evitá-los.»

Alcaraz falou ainda sobre o momento em que conheceu Lionel Messi.

«Foi fantástico conhecer o Messi. Só consegui falar com ele brevemente, porque ele estava muito ocupado a cumprimentar muita gente. Gostaria de conversar mais com ele um dia.»