Rafael Nadal abdicou da participação no Open da Austrália, o primeiro «major» do ano, que começa a 14 de janeiro.

O tenista espanhol foi afastado do torneio de Brisbane, num encontro em que sentiu uma dor muscular, que agora o vai impedir de participar no «Grand Slam» australiano, em Melbourne.

«Durante a minha última partida em Brisbane tive um problema num músculo que, como vocês sabem, me deixou preocupado. Assim que cheguei a Melbourne tive a oportunidade de fazer uma ressonância magnética que revelou uma microrrotura num músculo, não na mesma parte onde tive a lesão e isso é uma boa notícia», revelou o tenista espanhol numa publicação na sua página oficial no Instagram.

«No momento não estou pronto para competir no nível máximo de exigência em partidas de cinco sets. Portanto, vou voltar para Espanha para consultar meu médico, fazer tratamento e descansar. Trabalhei muito durante o ano para esse regresso e, como sempre mencionei, o meu objetivo é estar no meu melhor nível em três meses», acrescentou ainda a lenda do ténis.