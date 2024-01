A tenista Naomi Osaka, a antiga número um do mundo, perdeu esta segunda-feira frente à francesa Caroline Garcia, na primeira ronda do Open da Austrália, e está fora do torneio.

Numa partida com apenas dois sets, a atleta japonesa, atual 831.º do mundo, foi derrotada pela 19.º* na hierarquia, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-2), num encontro que demorou uma hora e 28 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

A francesa segue assim para a próxima fase e vai enfrentar a polaca Magdalena Frech, 69.ª do ranking WTA. Por outro lado, Osaka, de 26 anos, voltou à competição, depois de um ano fora, por ter sido mãe, mas perde na primeira ronda do primeiro Grand Slam da temporada, torneio este que já conquistou duas vezes (2019 e 2021).