A polícia queniana anunciou esta terça-feira a detenção preventiva de dois homens suspeitos do assassinato do atleta Benjamin Kiplagat, que foi encontrado sem vida no sábado à noite, no carro, perto da cidade de Eldoret, na região oeste do país.

Os dois suspeitos, de 25 e 30 anos, vão ficar em prisão preventiva por 21 dias, por decisão judicial, e são descritos pela polícia como «criminosos conhecidos que aterrorizaram a população».

Segundo a polícia, o atleta, nascido no Quénia, mas que internacionalmente representava o Uganda, viajava de carro quando foi atacado pelos dois homens, que se deslocavam numa moto.

A cidade de Eldoret, no vale do Rift, também conhecido como vale da Grande Fenda, é muito procurada por atletas de longa e média distância para treinar, devido às suas condições de altitude.

O corpo de Kiplagat, de 34 anos, foi encontrado num carro no sábado à noite com ferimentos no peito e pescoço, que indiciam que o atleta foi esfaqueado.

Benjamim Kiplagat representava o Uganda em provas de 3.000 metros obstáculos, tendo participado nos Jogos Olímpicos Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, além de várias edições dos campeonatos do mundo.