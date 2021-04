Rafael Nadal vai defrontar Stefanos Tsitsipas na final do ATP 500 de Barcelona.

O tenista espanhol, vencedor deste torneio espanhol em 11 ocasiões, e o grego vão reeditar a final da edição de 2018.

Nadal apurou-se para o encontro decisivo após bater o compatriota Pablo Carreño-Busta em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Já Tsitsipas deixou pelo caminho o italiano Jannik Sinner também em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-3.

Este será o nono duelo entre Nadal e Tsitsipas. O espanhol leva vantagem com seis vitórias e dos desaires, mas o grego levou a melhor no último encontro entre ambos, no Open da Austrália.