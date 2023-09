Samuel Marques vai ser titular frente ao País de Gales: o formação treinou condicionado durante toda a semana, mas recuperou para o jogo de sábado, às 16:45 (hora de Lisboa), em Nice.

Em compensação, o segunda linha José Madeira é baixa de última hora, depois de ter sentido dores musculares num dos gémeos. Madeira vai falhar um encontro da seleção portuguesa pela primeira vez desde a chegada do treinador Patrice Lagisquet.

«Precisámos de testar o Samuel hoje e está OK. É um jogador muito importante na nossa equipa, decisivo, porque temos um número 10 jovem e a sua experiência é importante», justificou o técnico francês, em conferência de imprensa, em Nice.

«José Madeira sentiu uma pequena dor no gémeo. Não quis esperar por amanhã para tomar uma decisão, pois tinha a noção de que não estaria capaz de jogar. Por isso, o Martim Belo vai iniciar o jogo e o Thibault de Freitas vai estar no banco com o David Wallis.»

Sobre o País de Gales, que anunciou uma equipa com 13 alterações em relação ao 15 titular que venceu Fiji por 32-26 na primeira jornada do Grupo C, Lagisquet assumiu que já esperava muitas alterações no adversário de sábado, uma vez que o jogo dos britânicos com Portugal calha entre Fiji e Austrália.

«Temos de tentar jogar o nosso melhor, mostrar que melhorámos no scrum, nos alinhamentos, nos mauls, nas áreas decisivas do jogo. Temos de jogar com a nossa identidade e veremos o que acontece. Mas se pudéssemos ganhar, julgo que seria talvez com muita sorte», garantiu.