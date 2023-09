A seleção portuguesa de râguebi estreia-se neste sábado no Mundial, frente ao País de Gales, que faz o segundo jogo na competição: na estreia venceu as conceituadas Ilhas Fiji.

Ora o treinador Warren Gatland já anunciou nada menos do que treze alterações na equipa inicial: apenas Taulupe Faletau e Louis Rees-Zammit sobrevivem na equipa que começou o jogo frente às Ilhas Fiji.

«Vamos fazer algumas mudanças neste jogo, dada o intervalo de seis dias entre os dois jogos. Será uma boa oportunidade para este grupo que vai começar o jogo no sábado deixar também a sua própria marca no torneio.»

Recorde-se que, uma semana depois de defrontar Portugal, o País de Gales terá um jogo muito mais complicado pela frente, frente à Austrália, aproveitando esta partida com os Lobos para dar tempo de competição a outros atletas.

«Portugal é uma equipa talentosa e estará ansioso por disputar este primeiro jogo do torneio no fim de semana. Temos um plano claro de como queremos jogar no sábado e trata-se de ir lá e executar isso conforme nos preparámos».