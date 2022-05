O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) foi, nesta quinta-feira, o mais rápido no «shakedown» da 55.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo.

Para percorrer os 4,55 quilómetros do troço desenhado em Baltar, no Porto, o piloto da Toyota demorou 2.56,1 minutos.

Evans venceu a edição de 2021 do Rally de Portugal, que tem como recordista de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).

Ogier (Toyota Yaris), que no campeonato deste ano não competia desde a prova de abertura, em Monte Carlo, foi o sétimo mais rápido no «shakedown» português, a 1,3 segundos do companheiro de equipa, logo seguido do finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta prova.

Armindo Araújo (Skoda Fábia) foi o melhor português, com o 26.º tempo, rodando em 3.09,3 minutos, seguido de Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), com o tempo de 3.09,7 minutos.