Daniil Medvedev encurtou a distância para Novak Djokovic no topo do ranking ATP, após o triunfo sobre o sérvio na final do US Open. Ainda assim, o russo encontra-se a uma distância considerável do primeiro posto, ao totalizar 10,780 pontos face aos 12,133 de Djokovic.

A atualização do ranking é marcada por muitas alterações à ordem do top-10. O russo Andrey Rublev sobe duas posições, para o quinto lugar, e o italiano Matteo Berrettini ascende uma, para o sétimo posto. O norueguês Casper Ruud estreia-se na tabela dos melhores, ao ocupar a 10.ª posição.

Em sentido inverso seguem Rafael Nadal e Dominic Thiem, o campeão de 2020, que não competiram em Flushing Meadows por estarem lesionados. O maiorquino caiu uma posição, para o sexto lugar, ao passo que o austríaco desceu dois lugares, para o oitavo.

Entre os portugueses, Pedro Sousa mantém-se como número um, ao figurar no 127.º lugar na hierarquia mundial, enquanto João Sousa é número 150 e Frederico Silva 184.º colocado, após descer quatro posições esta semana.