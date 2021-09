Jorge Braz faz história nesta quinta-feira no futsal português.

Diante das Ilhas Salomão, em jogo da segunda jornada do grupo C do Mundial, que decorre na Lituânia, o treinador de 49 anos vai orientar o 154.º jogo como selecionador nacional, batendo o recorde que era de Orlando Duarte.

Jorge Braz fez o primeiro jogo como selecionador nacional no dia 17 de outubro de 2010, sucedendo no cargo a Orlando Duarte, que agora ultrapassa.