O Benfica comunicou de forma oficial que Silvestre Ferreira vai fazer parte do plantel principal da equipa de futsal na próxima temporada. O internacional sub-21 por Portugal esteve emprestado ao Elétrico para poder amealhar minutos de jogo e volta agora ao clube que o formou.

«É um orgulho muito grande para mim e para a minha família estar de regresso. Desde que fui emprestado, mentalizei-me que tinha de trabalhar todos os dias cada vez mais para poder voltar mais forte», disse o ala ao site oficial do clube da Luz.

O atleta frisou que cumpre um sonho que tinha, desde que ingressou na formação do Benfica, no escalão sub-15. «Desde que entrei no Benfica sempre sonhei em chegar à equipa principal. Este regresso é, sem dúvida, a recompensa de todo o trabalho árduo ao longo destes anos todos» concluiu.