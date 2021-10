O FC Porto recebeu e venceu este domingo o Xico Andebol, por 43-22, em jogo da terceira jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol.

A equipa azul e branca chegou ao intervalo a vencer por 25-8 e teve em Djibril M’Bengue o melhor marcador da equipa e do encontro, com sete golos.

Com este resultado, os comandados de Magnus Andersson voltam à liderança do campeonato, com nove pontos, os mesmos de Sporting e FC Gaia, mas com uma melhor diferença de golos.

A jornada encerra com o Madeira SAD-Sp. Horta, a 12 de outubro.