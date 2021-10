O FC Porto goleou o SC Marinhense por 15-3 e assumiu a liderança isolada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de hóquei em patins, beneficiando para isso do empate do Sporting na deslocação à UD Oliveirense, a duas bolas, bem como do desaire do Benfica em Valongo, por 5-3.

Parede FC, Juventude de Viana, SC Tomar e OC Barcelos também somaram por vitórias os seus encontros da ronda três da prova.

RESULTADOS – 3.ª JORNADA:

HC Braga-Parede FC, 2-3

AD Sanjoanense-Juventude de Viana, 5-6

UD Oliveirense-Sporting, 2-2

SC Tomar-Paço de Arcos, 3-1

OC Barcelos-HC Turquel, 7-2

AD Valongo-Benfica, 5-3

FC Porto-SC Marinhense, 15-3