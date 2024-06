Jannik Sinner e Iga Swiatek apuraram-se este domingo, tal como Carlos Alcaraz, para os quartos de final de Roland Garros, com a polaca a manter-se, assim, na defesa do título conquistado em 2023.

Depois de um sábado que terminou já depois das três da madrugada em Paris, com o apuramento para os oitavos de final do número um mundial, o sérvio Novak Djokovic (bateu o italiano Lorenzo Musetti em cinco sets), foi a vez do jovem Sinner, segundo na hierarquia ATP, encerrar a sessão noturna deste domingo, no caso com uma vitória mais rápida e tranquila sobre o francês Corentin Moutet (79.º), por 2-6, 6-3, 6-2 e 6-1.

O campeão do Open da Austrália, a lutar pelo topo do ranking mundial aos 22 anos, foi surpreendido no set inaugural pelo gaulês, muito incentivado pelo público. Porém, após sofrer três breaks seguidos, conseguiu reagir, elevar o nível e, ao fim de duas horas e 41 minutos, selar o triunfo. Segue-se Grigor Dimitrov (10.º), búlgaro que superou o polaco Hubert Kurkacz, oitavo do ranking e campeão do Estoril Open, com os parciais de 7-6 (7-5), 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e 51 minutos.

Este domingo foi também de apuramento para o grego Stefanos Tsitsipas (9.º), que precisou de quatro sets para eliminar o italiano Matteo Arnaldi (35.º), com os parciais de 3-6, 7-6 (7-4), 6-2 e 6-2, ao fim de três horas e 11 minutos. Alcaraz é o seu adversário nos quartos de final.

No quadro de singulares femininos, Iga Swiatek precisou de apenas 40 minutos no pó de tijolo do court Philippe Chatrier, onde se sagrou campeã em 2020, 2022 e 2023, para aplicar um duplo 6-0 à russa Anastasia Potapova (41.º), cedendo somente dez pontos durante as duas partidas. Nos quartos de final, a líder do ranking WTA, de 23 anos, vai medir forças com a checa Marketa Vondrousova (6.ª), responsável pela eliminação da sérvia Olga Danilovic (125.ª), pelos parciais de 6-4 e 6-4.

A norte-americana Coco Gauff, número três mundial, bateu a italiana Elisabetta Cocciaretto (51.ª), por 6-1 e 6-2, em uma hora, para se qualificar pelo quarto ano consecutivo para os quartos de final: tem como sua próxima adversária Ons Jabeur (9.ª), que teve um embate mais equilibrado com Clara Tauson. A tunisina, vice-campeã de Wimbledon em 2022 e 2023 e do Open dos Estados Unidos em 2022, viu-se obrigada a elevar o nível diante da jovem dinamarquesa (72.ª), de 21 anos, para selar o triunfo, por duplo 6-4, ao cabo de uma hora e 35 minutos no court Suzanne Lenglen.