O Rugby Tens, uma liga mundial de raguêbi de 10, será lançada em Lisboa, nos dias 27 e 28 de Novembro e irá decorrer no Estádio Universitário de Lisboa.



O Rugby Tens terá competição masculina e feminina, com igualdade tanto de remuneração como de premiação para os dois géneros. É o primeiro formato competitivo de raguêbi a nível mundial a ter igualdade na vertente financeira, bem como no formato de competição, e datas e locais de jogo.



O circuito terá quatro etapas e depois de Lisboa, o Rugby Tens seguirá para Paris, Cape Town e Las Vegas. A equipa que somar mais pontos ao longo das etapas, combinando os resultados das equipas masculinas e femininas, ganha o circuito.



Em Portugal, o Rugby Tens será organizado pela Move Sports, com o apoio da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).



«A FPR orgulha-se de estar associada à organização do Campeonato de Rugby Tens. O Rugby Tens tem o potencial de se tornar um dos principais torneios mundiais para jogadores de rugby de todo o mundo. Portugal, e a cidade de Lisboa, vão acolher esta competição de braços abertos, na certeza que será mais um contributo para o desenvolvimento da modalidade em Portugal», afirmou Carlos Amado da Silva, presidente do organismo.