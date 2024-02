O ciclista português Rui Oliveira fraturou o rádio esquerdo numa queda durante a Omloop Het Nieuwsblad, informou a sua equipa, a UAE Team Emirates, na noite de sábado, horas após a prova.

«Infelizmente, Rui Oliveira fraturou o rádio esquerdo (uma fratura com deslocamento mínimo) ao ficar envolvido numa queda durante a Omloop Het Nieuwsblad. O seu braço foi imobilizado e será novamente avaliado quando regressar a casa», explicou o médico da equipa, Adrian Rotunno, citado em comunicado.

O gaiense de 27 anos tinha previsto participar ainda na Kuurne Brussel Kuurne, este domingo, bem como na Le Samyn, outra clássica belga, na terça-feira.

Rui Oliveira tinha também agendada, pela seleção portuguesa de pista, a presença na etapa da Taça do Mundo que se disputa em Hong Kong, de 15 a 17 de março, prova que conta para o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024, o seu grande objetivo da temporada.

Rui Oliveira caiu na prova de abertura da temporada de clássicas flamengas, em que se impôs o ciclista esloveno Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike).

O terceiro classificado da última Volta ao Algarve bateu o alemão Nils Politt (UAE Emirates) no final dos 202,2 quilómetros entre as cidades belgas de Gent e Ninove, cortando a meta com o tempo de 4:31.27 horas.

