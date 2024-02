O final da primeira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos (UAE Tour) ficou marcado por uma queda que afetou dezenas de ciclistas e motivou uma conclusão de etapa que não é vista todos os dias: Harold Tejada, da Astana, passou a meta na mesma bicicleta do colega de equipa, Michele Gazzoli.

O colombiano foi um dos afetados na queda – assim como o português Ivo Oliveira – e foi apoiado pelo italiano para chegar à meta. Gazzoli, com Tejada à sua frente, pedalou para ambos concluírem a etapa, com o sul-americano, ao mesmo tempo, a segurar a sua bicicleta com o braço esquerdo.

Já após o fim da etapa, Tejada confirmou que, apesar das escoriações visíveis, não teve fraturas.

«Houve muita tensão nos últimos quilómetros, no grupo principal. No último quilómetro eu estava na frente e um ciclista da Bora caiu à minha frente e eu também caí. O mais importante é que não tenho nada partido e espero recuperar para estar em condições de disputar a classificação geral», referiu.